Covid-19: Brasil passa de 92 mil casos e 6.4 mil mortes

O número de pessoas infectadas com o novo coronavírus subiu para 91.589 e o total de mortes já chega a 6.329. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde na tarde desta sexta-feira. No total, em 24 horas o país registrou 6.209 novos casos e 428 óbitos. Na comparação com o dia 1º de abril, o Brasil registrou 84.753 casos novos e 6.088 mortes em um mês.

De acordo com o novo balanço, o aumento no número de casos novos foi de 7% em relação a quinta-feira. O percentual foi o mesmo no crescimento do número de mortos.

A persistir esse ritmo, o Brasil pode superar a casa dos 100 mil casos da doença no domingo.

Ainda segundo o balanço, os cinco estados com o maior número de casos confirmados são: São Paulo (30.374), Rio de Janeiro (10.166), Ceará (7.879), Pernambuco (7.334) e Amazonas (5.723).

Os cinco estados com o maior número de mortes são: São Paulo (2.511), Rio de Janeiro (921), Pernambuco (603), Ceará (505) e Amazonas (476).

