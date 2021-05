Covid-19: Bráulio Bessa, poeta do “Encontro”, recebe alta

Bráulio Bessa, o poeta do programa “Encontro com Fátima Bernardes”, recebeu alta na noite deste sábado (28) após ficar quatro dias internado por complicações da Covid-19 . O vídeo da saída do escritor do hospital emocionou a web.

“Nosso reconhecimento e eterna gratidão a cada um de vocês! Queríamos também agradecer novamente a todos os fãs, amigos e seguidores, que torceram, rezaram e esperaram ansiosamente junto com a gente para que esse momento chegasse logo. Podem ter certeza que o carinho, as mensagens e a energia de vocês fizeram a diferença para a rápida recuperação do Bráulio! Do fundo do coração, nosso muito obrigado!”.

Nesta semana, o perfil oficial do poeta Bráulio Bessa, parceiro do “Encontro com Fátima Bernardes”, da Globo, informou na noite desta quarta-feira (26) que ele testou positivo para a Covid-19 há nove dias, em Fortaleza (CE). Internado, foi levado para a UTI por baixa saturação, mas logo recebeu alta e foi para o leito hospitalar.

Fonte: IG