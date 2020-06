Covid-19: Corinthians diz que 8 atletas testaram positivo

O Corinthians divulgou na noite deste sábado um balanço dos exames da covid-19 realizados nos últimos dias entre funcionários do CT, comissão técnica e elenco profissional. Dos 190 testes, 13 tiveram resultado positivo para coronavírus, mas todos os casos são assintomáticos. Entre os infectados, oito são jogadores e ficarão dez dias afastados das atividades no CT. Preparação para a volta começa na próxima terça-feira, com avaliações físicas.

Ao todo, 19 jogadores se reapresentarão na próxima segunda-feira no CT Joaquim Grava para retirarem seus EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e materiais de treino, que serão de uso pessoal e passarão a ser higienizados na casa de cada um após a utilização durante os dias de trabalho.

A partir da próxima terça-feira, todos esses 19 atletas liberados pelo departamento médico do clube passarão por uma bateria de avaliações físicas, testes bioquímicos e fisiológicos para o retorno das atividades.Os outros cinco testes que deram positivo pertencem a membros da comissão técnica e funcionários de outros setores do centro de treinamento. Da mesma forma que os atletas, ficarão em isolamento por dez dias e passarão por novos exames em breve. Jô, contratado durante a última semana, não passou pelos testes nos últimos dias e fará isso no início da próxima semana.

O massagista Raimundo “Ceará”, que apresentou sintomas de COVID-19, foi hospitalizado e apresentou melhora. Como é do grupo de risco, por ter mais de 60 anos, será preservado das atividades e receberá atendimento médico diário. Ou outros funcionários dessa faixa etária também permanecem afastados.

Fonte: Globoesporte