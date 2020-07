Covid-19: Djokovic e mulher testam negativo e estão curados

Diagnosticado com a covid-19 há 10 dias, depois de ter organizado torneios de exibição de tênis na Sérvia e na Croácia com a presença de público, e cumprindo um período de isolamento em sua casa em Belgrado, o sérvio Novak Djokovic revelou nesta quarta-feira que ele e sua mulher Jelena estão livres do novo coronavírus.

“Novak Djokovic e sua esposa Jelena tiveram resultado negativo em relação ao coronavírus. Isso foi demonstrado pelos últimos resultados de um teste de PCR que ambos fizeram em Belgrado. Ambos não sentiram sintoma algum do vírus e fizeram o teste mediante acordo prévio com os médicos”, disse um comunicado oficial da assessoria de imprensa do número 1 do mundo.

“Desde que voltaram de Zadar, os Djokovic passaram por auto isolamento e seguiram todos os protocolos e medidas de segurança em relação ao vírus”, complementou o comunicado. Djokovic e a esposa revelaram o teste positivo no último dia 23, após um surto do novo coronavírus entre os participantes do Adria Tour em Zadar, na Croácia.

Além do líder do ranking da ATP, também foram contaminados o búlgaro Grigor Dimitrov, o croata Borna Coric e o sérvio Viktor Troicki. Outros que acabaram testando positivo para a covid-19 foram a esposa de Troicki, o técnico e o preparador físico de Djokovic, respectivamente Goran Ivanisevic e Marko Paniki, e Kristijan Groh, treinador de Dimitrov.

Doação

Durante seu isolamento em Belgrado, Djokovic destinou recursos a uma das regiões mais afetadas pela pandemia na Sérvia. O tenista doou 5 milhões de dinares (cerca de 50 mil euros ou R$ 300 mil) para a cidade de Novi Pazar, um epicentros da doença no país e que vem enfrentando aumento no número de casos.

Durante a crise sanitária pelo mundo, o atual número 1 do mundo também já fez doações em dinheiro para hospitais na Sérvia, Espanha e Itália. Até mesmo no Brasil ele se uniu à campanha Vencendo Juntos, que tem o ex-tenista Gustavo Kuerten entre os embaixadores.

Fonte: Terra