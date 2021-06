Covid-19: Fiocruz aponta crescimento descontrolado da doença em AL

A transmissão comunitária da Covid-19 continua aumentando entre os alagoanos e provocando um crescimento descontrolado da doença no estado. Essa conclusão foi apontada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em boletim epidemiológico publicado nesta quinta-feira.

De acordo com os dados, quase 95% dos alagoanos apresentam infecção pela doença sem ter viajado para outro local. O levantamento da Fiocruz mostrou ainda que , a tendência de rejuvenescimento da epidemia no país tem se mantido. Na 22ª semana epidemiológica, a idade média dos pacientes internados foi de 52,5 anos, enquanto na primeira semana epidemiológica de 2021 era de 62,3 anos.

Em Alagoas, nas últimas semanas a Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) registrou mais de 2 mil casos confirmados entre pessoas com idades entre 20 a 49 anos.

“Possivelmente o cenário atual de rejuvenescimento prosseguirá e poderá perpetuar um cenário obscuro de óbitos altos até que este grupo etário esteja devidamente coberto pela vacina. O padrão de transmissão do Sars-CoV-2 no país ainda é extremamente crítico”, disseram os pesquisadores.

Eles voltaram a reforçar a necessidade do uso de máscaras e do distanciamento físico e social sempre que possível, afirmando que somente dessa forma será possível conter a disseminação do vírus enquanto o país não avança na cobertura vacinal das faixas etárias mais jovens.

O Brasil se tornará nos próximos dias o segundo país, após os Estados Unidos, a atingir a marca de 500 mil mortes em decorrência da Covid-19. Conforme números publicados nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde, até o momento foram reportados 496.004 óbitos e 17.702.630 casos da doença.

