Covid-19: México cancela campeonato de futebol, sem campeão

O torneio Clausura do futebol mexicano foi cancelado nesta sexta-feira por não existirem as condições ideais para realizá-lo em meio à pandemia de coronavírus, informou a Liga MX, o organismo que rege o esporte no país, acrescentando que a competição não terá um campeão.

O torneio foi suspenso por tempo indeterminado em 15 de março devido à propagação mundial do coronavírus, que já infectou mais de 4,5 milhões de pessoas e causou a morte de mais de 326 mil, segundo uma contagem da Reuters.

“A assembleia extraordinária da Liga MX combinou concluir antecipadamente as edições masculina e feminina do Torneio Clausura 2020. O tempo de contingência em que vivemos provocou restrições cada vez maiores para a organização do calendário, que não nos permitem manter a competição sem pôr em risco os integrantes desta grande família”, informou o organismo.

Em um comunicado, a Liga MX acrescentou que não se anunciará nenhum campeão do torneio e que na primeira semana de junho se definirá a data exata para que os clubes voltem a treinar.

“A data do início do torneio Apertura 2020 será definida com base nas recomendações do Setor Federal de Saúde”, observou.

O México já registrou 59.567 casos confirmados de coronavírus, entre eles 12 jogadores do time Santos Laguna, e 6.510 mortos.

Fonte: Agência Brasil