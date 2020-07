Covid-19: número de mortes cai em Alagoas e mais sete estados

Alagoas e mais sete estados brasileiros apresentaram uma tendência de queda nos números de mortes pela Covid-19, segundo a análise de domingo (19) da média móvel de óbitos. O país, porém, se mantém estável, com mais de mil pessoas morrendo por dia. Isso acontece pelas diferenças de estágio da pandemia no território brasileiro. Oito unidades federativas estão com uma tendência de alta e 11 estão em estabilidade.

Conforme reportagem publicada no jornal O Globo, Alagoas apresentou uma queda de -18% nas mortes pelo novo coronavírus, ficando em sexto lugar entre os oito estados com maior redução. A lista completa é a seguinte: Roraima (-62%), seguido do Rio Grande do Norte (-34%), Ceará (-30%), Amazonas (-25%), Sergipe (-21%), Alagoas (-18%), Rio de Janeiro (-18%) e Rondônia (-16%).

A tendência de queda também não significa um número baixo de pessoas morrendo diariamente. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem registrado uma média de 100 óbitos por dia.

Apesar desses estados terem uma tendência decrescente, nenhuma região do país ficou em queda neste domingo. Sudeste, Nordeste e Norte estão em estabilidade, o que quer dizer que não tiveram uma variação nos números superior a 15%, tanto para baixo quanto para cima. Estão na mesma situação os seguintes estados: São Paulo (8%), Paraíba (7%), Pará (4%), Maranhão (3%), Mato Grosso (2%), Bahia (-1%), Pernambuco (-1%), Piauí (-5%), Amapá (-6%), Acre (-11%) e Espírito Santos (-11%).

As regiões em que a pandemia do novo coronavírus continua avançado são o Sul e o Centro-Oeste; elas têm, respectivamente, uma alta de 71% e 19%. Os estados que apresentam a mesma tendência são: Santa Catarina (138%), Rio Grande do Sul (73%), Paraná (44%), Tocantins (39%), Goiás (38%), Mato Grosso do Sul (36%), Minas Gerais (34%) e Distrito Federal (21%). Santa Catarina, o estado com a maior ascensão da doença teve, nos últimos sete dias, uma média diária de 28 mortos; o que, em comparação as semanas anteriores, indica um aumento no número de óbitos.

Com O Globo