Covid-19: Prefeitura de Penedo e Polícia Militar realizam Operação Controle

Estabelecimentos comerciais e setores que estão desrespeitando normas de combate à pandemia do coronavírus em Penedo, conforme previsto em decretos dos governos estadual e municipal, foram alvos da Operação Controle nesta terça-feira, 12.

O trabalho realizado pelo 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e órgãos da Prefeitura de Penedo (Guarda Patrimonial, Vigilância Sanitária e SMTT) esteve em locais que se encontram em desacordo com as regras de contenção da Covid-19. Populares também foram abordados sobre a obrigatoriedade do uso de máscara.

Até ontem (segunda-feira, 10), a doença que exige isolamento social e uso de máscara para quem precisar sair de casa tinha um óbito registrado em Penedo e 138 mortes em Alagoas.

A Operação Controle foi iniciada pelo Centro Histórico, no comércio de Penedo, com orientação aos comerciantes e população em geral. “Nas abordagens não houve resistência das pessoas ao cumprimento do decreto”, informa o 11º BPM em nota distribuída à imprensa.

O trabalho conjunto de fiscalização será feito diariamente, até 20 de maio, data de encerramento do atual decreto.

“De forma permanente, vamos cobrar da população o cumprimento do decreto, principalmente a questão de aglomeração em logradouros públicos e o uso de máscara, que passa a ser obrigatório”, informa o comandante do 11º BPM, Major Silva Júnior, alertando para a condução das pessoas flagradas em desrespeito à lei para a Polícia Civil.

“Não gostaria que isso acontecesse, mas se for necessário, acontecerá. O vírus é real e mata, então precisamos ter consciência e preservar a vida da população”, conclui o oficial da Polícia Militar de Alagoas em áudio também divulgado pela assessoria do 11º BPM.

A Prefeitura de Penedo acrescenta que o balanço do primeiro dia da Operação Controle será divulgado assim que o trabalho estiver concluído.

por Fernando Vinícius com assessoria do 11º BPM

Fotos Assessoria do 11º BPM (divulgação)