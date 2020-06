Covid-19: Taxa de contágio tem queda e Alagoas registra a 4ª menor do Brasil

A taxa de contágio do novo coronavírus em Alagoas chegou a 1 nesta segunda-feira (29). Os dados são da plataforma Covid-19 Analytics, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Segundo os números, o índice aferido em Alagoas é o 4º menor do País, atrás apenas do Maranhão, Amazonas e Paraíba, e empatado com o Ceará.

Na prática, isso significa que cada alagoano contaminado transmite para mais uma pessoa a doença.

Em 21 de abril, essa taxa chegou a 15 em Alagoas. Há um mês, essa taxa era de 2,94. Segundo os dados da plataforma, a taxa 1 já é registrada em Alagoas há 4 dias.

Em tese, de acordo com as pesquisas, essa taxa indica a estabilização da pandemia. Para calcular a taxa de contágio por estado, os pesquisadores levam em conta os dados de casos e mortes divulgados diariamente pelas secretarias estaduais de saúde e as projeções realizadas pelo modelo de previsão.

O estado brasileiro com a maior taxa de contágio do novo coronavírus é Mato Grosso, que há 60 dias registra taxa de 1,62. Logo em seguida, aparece o Paraná, com 1,52 há 46 dias. O Rio Grande do Norte completa ranking, com 1,45 há 25 dias.

com blog do Edivaldo Júnior/Gazetaweb