Covid: com processo eleitoral, Ufal prevê aumento de casos nas próximas semanas

O mais recente relatório do Observatório Alagoano de Políticas Públicas de Enfrentamento à Covid-19, divulgado nesta terça-feira (10), cita instabilidade do controle da pandemia e tendência de alta de casos do novo coronavírus no estado. O relatório é produzido por pesquisadores da Universidade federal de Alagoas (Ufal) e trouxe a notificação de 814 novos casos e 28 óbitos no decorrer da 45ª Semana Epidemiológica (SE).

O coordenador do Observatório, o pesquisador Gabriel Bádue, o destaque desta atualização é a confirmação da tendência de alta de novos casos, que após ter ficado abaixo de 500 há três semanas, voltou a subir e ressalta que por conta das aglomorações registradas durante a campanha eleitoral, há possibilidade de aumento do número de casos nas próximas semanas.

“Considerando as aglomerações que tem se observado, especialmente por conta do processo eleitoral em curso, há uma expectativa quanto a possibilidade de novos aumentos nas próximas semanas”, explicou o pesquisador.

“Comparados com os indicadores das semanas anteriores, confirmam a instabilidade com relação ao número de casos, que após ter ficado abaixo de 600 casos na 42ª SE, oscilou nos períodos seguintes, mantendo nessa última semana uma tendência de alta. Por outro lado, houve uma queda de oito óbitos em relação à semana anterior, o que representou um decréscimo de 25% e confirmou a tendência de queda de óbitos”, destacou o documento.

Conforme o Observatório, a 45ª SE também registrou uma queda no número de casos em investigação laboral, que há mais de um mês estava acima dos 2.000. “Foi observada uma queda ao final da 45ª SE, quando foram notificados 1659 casos suspeitos, um número ainda alto considerando o quantitativo de testes disponíveis para o diagnóstico. Considerando o aumento no número de casos confirmados, esse comportamento corrobora com a correlação indicada na semana passada entre casos novos e suspeitos”, trouxe a atualização.

Votação com protocolo sanitário

A pandemia do novo coranvírus fez com o a Justiça Eleitoral adotasse um protocolo sanitário para a votação deste ano.

Abaixo o passo a passo de como se portar no local de votação, desde a áre externa da seção até dentro da sala, para evitar contaminação e colaborar com o fluxo dos trabalhos. Clique aqui e acesse o protocolo sanitário completo.

MS não atualiza dados

Nesta semana, o Observatório enfrentou dificuldades para coletar dados do Ministério da Saúde (MS) e produziu o relatório a partir de dados fornecidos nos boletins epidemiológicos da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

“Dezenove semanas após a publicação da nossa primeira avaliação sobre a evolução da pandemia do novo coronavírus em Alagoas, esclarecemos que esta semana tivemos uma interrupção na observação dos indicadores aqui proposta devido à ausência de informações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, por meio do Painel Coronavírus Brasil, que está desde o último dia quatro sem atualização. Assim, nos limitamos a apresentar dados gerais sobre a incidência de casos e óbitos registrados ao longo da 45ª semana epidemiológica em Alagoas, a partir das informações retiradas dos boletins epidemiológicos elaborados pela Sesau”, informou o Observatório.

