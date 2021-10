CPI da Covid aprova nova convocação de Marcelo Queiroga

A CPI da Covid aprovou nesta quinta-feira (7) uma nova convocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Esta é a terceira vez que a CPI convoca o ministro.

A decisão foi tomada no mesmo dia em que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, órgão consultivo do Ministério da Saúde, retirou da pauta a análise de um estudo de especialistas contra o uso de cloroquina contra a Covid. A droga é comprovadamente ineficaz para a doença.

Ao colunista do g1 Valdo Cruz, o vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou que o presidente Jair Bolsonaro interferiu para a retirada de pauta. O Ministério da Saúde afirmou que a análise do estudo foi retirada da pauta a pedido dos próprios autores.

Durante a votação do requerimento de convocação do ministro, senadores reclamaram que Marcelo Queiroga não respondeu aos questionamentos encaminhados pela comissão na última terça-feira (5).

Os questionamentos visavam esclarecer qual a estratégia do ministério para a vacinação em 2022. A medida havia sido anunciada como uma alternativa à necessidade de um novo comparecimento do ministro à CPI.

Os senadores haviam estipulado um prazo de 48 horas para a manifestação de Queiroga.

por Marcela Mattos, Filipe Matoso, Vitor Matos e Beatriz Borges, g1 — Brasília