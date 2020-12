CR7 é eleito o jogador do século

O Globe Soccer Awards divulgou, neste domingo, seus premiados em 2020. Em edição especial, foram premiados não só os jogadores do ano, como também os do século, pelos feitos entre os anos 2001 e 2020. Melhor do mundo pela Fifa, Lewandowski ficou com o prêmio do ano, enquanto Cristiano Ronaldo foi eleito o jogador do século.

Com passagens por Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus, CR7 foi quatro vezes campeão da Champions (da qual é o maior artilheiro), três vezes campeão inglês, além de bicampeão nacional na Itália e na Espanha. O craque coleciona cinco Bolas de Ouro e foi eleito melhor do mundo pela Fifa em três oportunidades. Ronaldo concorreu com Messi, Ronaldinho e Salah.

Já Lewandowski consolida seu incrível ano de 2020. Campeão europeu com o Bayern, o polonês marcou 55 gols em 47 jogos na temporada 2019/20. Na atual, já registra 20 gols em 18 partidas. Cristiano Ronaldo e Messi eram seus concorrentes na categoria.

Treinadores

Entre os treinadores, foram dois condecorados: Pep Guardiola, do Manchester City, foi eleito treinador do século, enquanto Hans-Dieter Flick, campeão alemão e europeu pelo Bayern de Munique, após trabalho em que revigorou a equipe, foi escolhido treinador do ano. Flick bateu Gianpiero Gasperini, da Atalanta, e Jurgen Klopp, do Liverpool.

O técnico do Manchester City, tricampeão nacional na Espanha e na Alemanha, além de bicampeão inglês e da Champions League, fez história com o Barcelona. O brasileiro Felipão era um dos indicados iniciais na categoria, mas ficou fora da lista final, que tinha Zidane, Mourinho, Ferguson e o próprio Guardiola.

Entre outras premiações, o Bayern de Munique foi eleito o clube do ano, enquanto o título de clube do século ficou com o Real Madrid.

A premiação é oferecida desde 2010, com organização do empresário Tommaso Bendoni, em cerimônia realizada anualmente em Dubai. A eleição dos nomes envolve votação dos torcedores e decisão do júri do prêmio.

Lista de vencedores

Jogador do Século – Cristiano Ronaldo (Juventus)

Jogador do Ano – Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

Treinador do Século – Pep Guardiola (Manchester City)

Treinador do Ano – Hans-Dieter Flick (Bayern de Munique)

Empresário do Século – Jorge Mendes (Portugal)

Maior clube vencedor do Oriente Médio – Al Ahly (Egito)

Clube do Ano – Bayern de Munique (Alemanha)

Clube do Século – Real Madrid (Espanha)

Prêmio pela carreira – Gerard Piqué / Iker Casilllas (Espanha)

Fonte: iG