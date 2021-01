CRB aguarda resultado da contraprova do exame de Xandão

O resultado da contraprova do exame de doping do zagueiro Xandão, defensor do CRB, ainda não foi divulgado. Segundo o advogado do jogador, a expectativa é que ocorra em janeiro de 2021. Caso o resultado volte a ser positivo, a defesa do atleta tem direito a mais um recurso para que seja provada a inocência de Xandão.

De acordo com o Regatas, o jogador está recebendo auxílio dos departamentos Médico e Jurídico do clube, bem como da equipe do próprio atleta. O advogado de Xandão ainda afirmou que não há uma data exata para que seja divulgado o resultado da contraprova. Visto que, o Controle Nacional de Dopagem está em recesso.

O presidente do Galo, Marcos Barbosa, disse que o clube está trabalhando a situação e que, por enquanto, o zagueiro continua trabalhando e participando dos treinamentos, além de estar aguardando o pedido do advogado para provar a sua inocência.

Ainda segundo o mandatário regatiano, o jogador testou positivo, após sua esposa usar uma pomada com uma substância proibida.

O teste foi realizado após a partida contra o Oeste, no dia 13 de novembro. A suspensão preventiva do jogador é de 30 dias.

Fonte: Gazetaweb