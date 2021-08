CRB amarga empate com a Ponte Preta no Rei Pelé: 1 a 1

O CRB empatou de 1 a 1 com a Ponte Preta, neste domingo (1), pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida aconteceram ainda na etapa inicial. Marthã abriu o placar aos 40 minutos para a equipe alagoana, mas Rodrigão deixou tudo igual antes do intervalo. O Galo esteve com um jogador a mais desde o começo do 2º tempo, mas não conseguiu aproveitar a vantagem numérica e construir a vitória.

Com o resultado, se manteve com os 24 pontos, mas fora do G-4, agora é o 5º colocado. Por sua vez, a Macaca segue na zona de rebaixamento, com 12 pontos. Ambas voltam a campo no próximo domingo (8), pela 16ª rodada. Assim, o Galo encara o contra o Londrina, no Estádio do Café às 20h30. Enquanto isso, a Ponte visita o Botafogo, no Nilton Santos, às 16h.

Antes de jogar no final de semana, a equipe alagoana, recebe o Fortaleza, no Rei Pelé, na quarta-feira (4), em Maceió, pelas oitavas da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Leão do Pici venceu por 2 a 1 e joga pelo empate. Já o Galo precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar. Caso vença por 1 a 0, leva a decisão para os pênaltis.

por Shelton Melo – Gazetaweb