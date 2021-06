CRB anuncia a contratação de Alan James, artilheiro do Alagoano 2021

Depois de muita especulação após o Alagoano, o CRB finalmente anunciou a contratação do atacante Alan James, destaque do CSE e artilheiro do Estadual deste ano. Desde a saída de Lucão, o Galo não contava com um centroavante de referência no time titular e Alan deve ocupar essa posição, que vinha sendo de Hyuri provisoriamente.

Alan, de apenas 23 anos, foi revelado pelo Dimensão Capela e rodou por clubes como Fluminense de Feira, Itabaiana e Globo FC até se destacar neste ano no comando de ataque do CSE. Pelo time de Palmeira dos Índios, marcou sete gols e foi o artilheiro do Alagoano de 2021, levando o time até as semifinais da competição.

O centroavante se apresenta hoje no CT Ninho do Galo para iniciar os trabalhos com o grupo. Fica a expectativa de sua regularização para poder entrar em campo contra o CSA no próximo sábado (3), pela 9ª rodada da Série B, às 18h30, no Rei Pelé.

por Rafael Reis – Gazetaweb