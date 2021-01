CRB anuncia a renovação de contrato do atacante Luidy

Ao mesmo tempo em que a temporada de 2020 vai chegando ao seu final para o CRB na Série B, a diretoria já começa a pensar no planejamento do clube para este ano de 2021.

Nesta segunda-feira (4), a diretoria do Galo informou que o atacante Luidy encerrou o seu vínculo com o Corinthians e renovou contrato com o CRB para a próxima temporada.

Luidy, de 24 anos, chegou ao CRB no início de 2020 e também atuou em 44 partidas. Fez cinco gols. Ele esteve em campo em oito jogos do Campeonato Alagoano, cinco do Nordestão, cinco pela Copa do Brasil e 26 pelo Brasileiro.

Na vitória contra o Avaí, por 1 a 0, na Ressacada, o atacante iniciou a partida como titular, mas acabou sendo substituído por Iago Dias, aos 23 minutos do segundo tempo.

Presidente do CRB, Marcos Barbosa afirmou que ele e sua diretoria seguem trabalhando noite adentro para otimizar o trabalho de formatação do elenco visando à próxima temporada.

Com 40 pontos, o CRB está na 13ª colocação no Brasileiro da Série B e volta a jogar na sexta (8), às 19h15. O Galo recebe o Confiança no Estádio Rei Pelé.

Fonte: Gazetaweb