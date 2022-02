CRB anuncia contratação de Maicon, ex-Grêmio

O CRB anunciou, neste sábado, a contratação do volante Maicon, ex-Grêmio, para a temporada de 2022. O time de Alagoas está na Série B e será adversário do Tricolor na competição. O confronto entre os dois clubes está marcado para a 5ª rodada da competição, na Arena. Inicialmente, o jogo está previsto para 30 de abril.

O anúncio do Maicon foi feito pelo CRB nas redes sociais do clube. O jogador, de 36 anos, foi chamado de multicampeão. O volante estava sem atuar desde que deixou o Tricolor, em agosto. A despedida oficial do Grêmio ocorreu em setembro.

Fonte: Correio do Povo