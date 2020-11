CRB anuncia o técnico Ramon Menezes

Depois de confirmar a saída do técnico Marcelo Cabo, que acertou com o Atlético-GO, o Clube de Regatas Brasil agiu rápido para escolher o substituto e anunciou nesta segunda-feira (9) a chegada de Ramon Menezes.

“Ramon Menezes é o novo treinador do Clube de Regatas Brasil. O técnico acumula passagens por Joinville e Tombense, tendo realizado seu último trabalho no Vasco da Gama. Natural de Minas Gerais, Ramon será o responsável por conduzir o CRB na continuação da temporada 2020”, publicou o Galo nas redes sociais.

O último trabalho de Ramon Menezes foi no Vasco da Gama, onde iniciou a Série A do Brasileirão com destaque, mas terminou sendo desligado após sequência negativa. Ramon chega ao CRB com a missão de levar o time a brigar pelo G4. O Regatas perdeu por 1 a 0 para o Juventude no último domingo, no Rei Pelé, e estacionou na 10ª posição com 26 pontos, a oito do próprio Juventude, que abre o G4.

Despedida

Nas redes sociais, o técnico Marcelo Cabo se despediu do Galo e fez seus agradecimentos. Pelo Alvirrubro, Cabo conquistou o Campeonato Alagoano desta temporada e levou o time a melhor campanha na Copa do Brasil.

Fonte: TNH1