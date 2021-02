CRB apresenta elenco e começa trabalho para temporada 2021

O CRB deu o pontapé inicial para a temporada 2021. Na tarde desta terça-feira, 26 jogadores se apresentaram no Ninho do Galo e já começaram o trabalho de olho nas competições que o clube vai disputar durante o ano.

Jogadores conhecidos do torcedor, como o goleiro Edson Mardden, os zagueiros Gum e Ewerton Páscoa, os laterais Reginaldo Lopes e Hugo, os volantes Claudinei, Olívio e Adsson, os meias Diego Torres e Régis, além dos atacantes Darlisson, Lucão, Luidy, Daniel Amorim e Hyuri continuam no clube.

As novidades na apresentação desta terça foram os zagueiros Diego Ivo (ex-Brasil de Pelotas) e Matheus Stockl (ex-Atlético-MG) e o volante Jímenez (ex-Operário-PR).

Sete garotos da base foram promovidos para o elenco profissional. São eles: o lateral-direito Wellington, o lateral-esquerdo Gabriel Bulhões, os zagueiros Darlisson e Jarlisson Gabriel, o volante Dion, o meia Ericles Rauan e o atacante Davi Lessa.

Competições em 2021

O primeiro compromisso do CRB neste ano será o Campeonato Alagoano. A estreia, contra o Coruripe, fora de casa, está marcada para o dia 20. O horário e local da partida ainda serão definidos pela Federação Alagoana de Futebol.

Na sequência, a equipe do técnico Roberto Fernandes disputa a Copa do Nordeste. O Nordestão está previsto para começar no dia 27 deste mês, e o CRB integra o Grupo A, ao lado de Bahia, Santa Cruz, Ceará, Sampaio Corrêa, 4 de Julho, Treze e Confiança.

Além do Campeonato Alagoano e da Copa do Nordeste, o CRB disputa ainda em 2021 a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro.

Confira o elenco do CRB

Goleiros: Edson Mardden e Pedro Henrique;

Laterais-direito: Reginaldo Lopes (renovação) e Wellington (promovido);

Laterais-esquerdo: Hugo e Gabriel Bulhões (promovido);

Zagueiros: Diego Ivo (contratado), Matheus Stockl (contratado), Gum (renovação), Ewerton Páscoa (renovação), Darlisson (promovido) e Jarlisson Gabriel (promovido);

Volantes: Jorge Jiménes (contratado), Claudinei (renovação), Olívio, Adsson e Dion (promovido);

Meias: Diego Torres (renovação), Régis e Ericles Rauan (promovido);

Atacantes: Lucão do Break, Hyuri, Luidy, Erik Nascimento, Darlisson e Davi Lessa (promovido).

Fonte: GE