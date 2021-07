CRB arranca empate com Coritiba no Couto Pereira: 1 a 1

O CRB conquistou um ponto importante fora de casa na base da insistência. No reencontro com Léo Gamalho, seu principal centroavante em 2020, o CRB saiu atrás, e buscou o empate em 1 a 1 com o Coritiba em pleno Couto Pereira. O confronto desta quinta-feira (22), realizado na capital paranaense, foi válido pela 13ª rodada da Série B.

Gamalho bagunçou a zaga regatiana para servir Igor Paixão no gol da equipe paranaense na etapa inicial. Porém, o Galo, que teve mais posse de bola, aproveitou o fato de ter um a mais em campo após expulsão de Natanael no segundo tempo para empatar com Nicolas Careca.

Apesar do bom resultado, o Regatas perdeu a chance de terminar a jornada no G-4. Com 21 pontos, os alvirrubros continuam na quinta posição. Já o Coxa chega ao décimo jogo de invencibilidade na Segundona e mantém a melhor campanha da competição. Somando 25 pontos, os paranaenses seguem na vice-liderança.

Agora, o Galo se prepara para encarar uma maratona. Com jogos pela Série B, no Maranhão, e pela Copa do Brasil, no Ceará, a delegação regatiana não irá pisar em Maceió após encarar o Coxa. Pela Segundona, os regatianos enfrentam o Sampaio Corrêa no próximo domingo (25), às 20h30, em São Luís. Posteriormente, na quinta (29), a equipe alvirrubra visita o Fortaleza pela partida de ida das oitavas de final do torneio de mata-mata.

O Verdão do Paraná também retorna a campo no domingo, porém, um pouco mais cedo que o Regatas. Às 18h15, os coritibanos irão fazer o duelo paranaense da rodada com o Operário. A partida realizada em Ponta Grossa, assim como o confronto entre CRB e Sampaio, será válida pela 14ª rodada.

por Daniel de Oliveira – Gazetaweb