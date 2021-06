CRB arranca empate com o Náutico, no Rei Pelé: 1 a 1

O CRB não fez um bom futebol, começou perdendo, mas, no finalzinho, conseguiu arrancar o empate com o líder Náutico, por 1 a 1, em partida que fechou os jogos marcados para esta terça-feira (29), pela 8ª rodada da Série B. O Timbu abriu o placar aos 14 minutos do segundo tempo, com Erick. Já o Regatas fez o gol da igualdade aos 45 minutos, com Caetano.

Com este resultado, o Galo ocupa a sexta posição, com os mesmos 11 pontos. Já o time pernambucano, segue na liderança da Segundona nacional, com 18 pontos.

O próximo confronto do CRB, pela 9a rodada, será o Clássico das Multidões, contra o rival CSA, no sábado (3), às 18h30, no Rei Pelé. Quanto ao Timbu vai receber o Operário-PR, um dia antes, sexta-feira (2), nos Aflitos, em Recife-PE.

por Fernanda Medeiros – Gazetaweb