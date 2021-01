CRB atropela o Figueirense e chega à 10ª colocação: 5 a 1

Mesmo sem almejar mais nada em termos de acesso ou em relação ao rebaixamento à Série C, pois já garantiu a sua permanência na Segundona, o CRB não tomou conhecimento do Figueirense, e fez bonito: atropelou o time catarinense, por 5 a 1, no Estádio Rei Pelé, e passou à 10ª colocação na tabela. A partida foi nessa terça-feira (19), válida pela 36ª rodada da Série B do Brasileiro.

Dois gols do Galo foram assinalados por Hyuri, outro foi marcado por Lucão, os três no primeiro tempo, o quarto foi feito por Diego Torres, e o quinto, por Reginaldo, ambos na etapa final. Já o gol de honra do Figueira foi de Erison, também na segunda etapa. E com este resultado, o CRB, agora 10º colocado, soma 49 pontos; enquanto o Figueira é o 15° colocado, com 39 pontos.

Na 37ª rodada, o CRB vai enfrentar no próximo jogo a Ponte Preta, no domingo (24), no Moisés Lucarelli, às 18h15. e o Figueira visita o Juventude, na sexta-feira (22), no Alfredo Jaconi, às 16 horas.

Fonte: Gazetaweb