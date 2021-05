CRB bate Aliança por 1 a 0 no jogo de ida da semifinal do Alagoano

Além do Dia das Mães, este domingo (9) também marcou os primeiros 90 minutos de disputa entre Desportivo Aliança e CRB pelas semifinais do Campeonato Alagoano. Quem garantiu a vantagem para a próxima partida foi o Galo, que bateu os tricolores por 1 a 0. Com isso, o Regatas, por ter se classificado como líder, tem a vantagem do empate no somatório de gols nos dois jogos e garante vaga para a grande final mesmo se perder por um gol de diferença. O gol da vitória regatiana foi marcado por Wesley Frazan

Mesmo com a derrota em casa, este foi um momento histórico para o Tricolor Alagoano. A equipe, na sua temporada de estreia, superou as expectativas e já se firmou como uma das quatro melhores equipes do Estadual. Agora, o Tricolor Alagoano precisa marcar dois tentos a mais que o time alvirrubro na segunda partida para chegar à tão sonhada final.

O atacante Luidy, que estava entre os relacionados do CRB, foi diagnosticado com o novo coronavírus e desfalcou o time regatiano nos últimos momentos pré-jogo. Com isso, Fernando Alves, que comanda o Galo até a recuperação completa do técnico Roberto Fernandes, escalou Hugo no meio e montou a equipe num 4-4-2.

As equipes voltam a se enfrentar já nesta quarta-feira (12) pelo jogo de volta da semifinal. Tricolores e regatianos jogarão, desta vez, no Rei Pelé, às 20h.

