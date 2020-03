CRB bate Cruzeiro na Copa do Brasil: 2 a 0

Com dois gols de Léo Gamalho, o CRB venceu o Cruzeiro, em pleno Mineirão, por 2 a 0, no primeiro jogo válido pela 3ª fase da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (11), e agora fica perto da classificação à fase seguinte. Esse foi o primeiro duelo de dois que estão programados e que darão à equipe classificada para a 4ª fase mais R$ 2 milhões.

Nesta fase, o gol fora de casa não é critério de desempate. Por isso, em Maceió, o CRB pode empatar ou perder por diferença de um gol. Se perder por diferença de dois, o confronto irá para a decisão de pênaltis. O duelo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (18), às 19h15, no Rei Pelé.

Fonte: Globoesporte