CRB bate o Avaí por 1 a 0 e abre 5 pontos para o Z-4

Em um difícil desafio fora de casa, na noite dessa terça-feira (29), em busca de se afastar do Z-4, o CRB conquistou a importante vitória por 1 a 0 sobre o Avaí, em sua última partida em 2020, um resultado que deixa o Galo mais tranquilo, na luta para se distanciar da zona da degola. O duelo foi na Ressacada, em Florianópolis-SC, na abertura da 32ª rodada da Série B do Brasileiro.

O gol do Regatas foi de Lucão, aos 41 minutos do 2º tempo. Este foi o segundo gol dele com a camisa do CRB. Com este resultado, o Galo pula para a 13ª posição, com 40 pontos; enquanto o Avaí é o 9º, com 44.

O próximo jogo do CRB será contra o Confiança, no ano que vem, dia 8 (sexta-feira), no Rei Pelé, às 19h15. E o time catarinense, no mesmo dia, vai encarar o Brasil-RS, no Bento Freitas, às 16h.

Fonte: Gazetaweb