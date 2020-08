CRB bate o Brasil-RS e entra no G4 da Segundona

O CRB contou mais uma vez com o gol de Léo Gamalho para vencer na Série B do Brasileirão. O Regatas derrotou o Brasil de Pelotas por 1 a 0, no Estádio Rei Pelé, na noite dessa terça-feira, 18, em partida válida pela 4ª rodada do torneio nacional.

Artilheiro da competição, Léo Gamalho marcou os quatro gols do CRB, que chegou aos sete pontos e subiu para a quarta colocação. O Brasil de Pelotas, que havia empatado nas três primeiras rodadas, é o 15º colocado.

Atuando em casa, o CRB assustou logo aos sete minutos. Magno Cruz cruzou e por muito pouco Léo Gamalho não completou. Depois, porém, o time alagoano passou a encontrar muitas dificuldades para entrar na defesa do Brasil de Pelotas, que só se defendia.

A única tentativa gaúcha foi aos 40 minutos, quando Gabriel Poveda viu Victor Souza adiantado e tentou de muito longe. O goleiro conseguiu se recuperar. Logo depois, Diego Torres soltou a bomba e quase marcou para o CRB.

Já no segundo tempo, o Alvirrubro ofereceu mais perigo. Logo no início, Erik cobrou falta por cima da barreira e Rafael Martins espalmou. A bola ainda tocou no travessão.

Melhor em campo, o CRB conseguiu abrir o placar aos 24 minutos. Erik fez boa jogada e tocou para Diego Torres, que rolou para Léo Gamalho completar.

Mesmo na frente, o CRB continuou em cima e exigiu boas defesas de Rafael Martins.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no sábado, pela quinta rodada. O CRB recebe o Vitória, às 19 horas, no Rei Pelé, em Maceió, e o Brasil de Pelotas enfrenta o Sampaio Corrêa, às 21 horas, no Bento Freitas, em Pelotas.

com Futebol Interior