CRB bate o Brasil-RS por 2 a 1 e conquista a segunda vitória no Rei Pelé nesta Série B

No duelo dos “Brasis” da Série B, quem se deu melhor foi o Regatas. O Clube de Regatas Brasil recebeu o Grêmio Esportivo Brasil, o Brasil de Pelotas, nesta terça (22) e venceu por 2 a 1 no Rei Pelé. Este foi o segundo triunfo do CRB jogando como mandante na competição. A partida foi válida pela sexta rodada da competição.

Diego Torres abriu o placar para o CRB em uma cobrança de pênalti no primeiro tempo, Rômulo empatou para o Brasil no início da etapa complementar e Erik garantiu a vitória regatiana.

Com este resultado, o Regatas se aproxima do G-4, saltando da 10ª para a 6ª colocação, somando agora 10 pontos. Já o Xavante, com os mesmos 5 pontos, fica perto da zona de rebaixamento, ocupando a quinta colocação.

O time regatiano praticamente não terá tempo para treinar antes de encarar seu próximo adversário. Os alvirrubros irão encarar uma viagem para o Sul do país para enfrentar o Avaí nesta sexta (25) em Florianópolis. Na Ressacada, a bola irá rolar às 16h30. O Brasil entra em campo no mesmo dia, mas às 19h, recebendo a Ponte Preta, em Pelotas, no Estádio Bento Freitas.

por Daniel de Oliveira/Gazetaweb