CRB bate o Confiança por 3 a 2 pela Série B

O CRB vai muito bem, obrigado! Logo após de conquistar uma sequência histórica – vencendo o Cruzeiro e o Palmeiras fora de casa – o Galo engatou o seu terceiro triunfo consecutivo. No dia dos namorados, o Galo presenteou a sua apaixonada torcida ao bater o Confiança por 3 a 2 no Rei Pelé. Esta foi a primeira vitória da equipe em casa nesta Série B.

Na partida válida pela terceira rodada, Alisson Farias, Hyuri e Dudu marcaram os gols da vitória regatiana. Neto Berola, ex-CSA, e Alex Henrique anotaram os tentos da equipe sergipana.

Com este resultado, o Regatas integra o grupo dos quatro primeiros da competição de forma parcial. Somando sete pontos, o time alvirrubro ocupa a vice-liderança. Por outro lado, o Dragão fica no meio da tabela, na 10ª posição, com apenas três pontos.

O Galo volta em campo pela Série B daqui a três dias. A equipe regatiana irá encarar um desafio fora de casa contra o Goiás nesta terça, às 21h30. A partida será realizada no Estádio da Serrinha, na capital goiana. Já o Confiança, no mesmo dia e horário, receberá o Brasil de Pelotas em Aracaju, no Batistão.

por Daniel de Oliveira/Gazetaweb