CRB bate o Cruzeiro por 4 a 3 no Mineirão

O CRB conquistou uma vitória de tirar o fôlego. No melhor jogo da Série B até então, que contou com várias viradas ao longo de toda a disputa, o Galo se superou e bateu o Cruzeiro no Mineirão por 4 a 3. Esta foi o primeiro triunfo regatiano na competição, que chegou à sua segunda rodada neste fim de semana.

Marthã, Diego Torres, Hyuri e Jean Patrick garantiram a grande vitória do Regatas fora de casa. No lado celeste, Airton, Ramon e Matheus Barbosa balançaram as redes.

Com este incrível e importante resultado, o Regatas chegou ao seu quarto ponto e segue invicto no torneio. O Cruzeiro, por outro lado, amarga a sua segunda derrota e ocupa a lanterna da Segundona.

A derrota, também, marcou a grande marca de cinco jogos sem derrotas para a equipe mineira. Desde então, foram duas vitórias (todas fora de casa) e três empates em partidas válidas pela Série B e pela Copa do Brasil.

Agora, CRB e Cruzeiro se preparam para encarar a partida de volta da Copa do Brasil. Nesta quarta (9), às 19h, o Regatas encara o Palmeiras em São Paulo e precisa vencer por um gol de diferença para levar a disputa para os pênaltis. Já a Raposa vai até o interior da Bahia para enfrentar a Juazeirense no mesmo dia e horário. O time mineiro venceo a primeira partida por 1 a 0.

Pela Série B, o Galo volta a campo no próximo sábado (12), quando recebe o Confiança no Rei Pelé. O início da partida está previsto para as 16h30. O Cruzeiro, por sua vez, disputará mais uma partida no Mineirão, enfrentando o Goiás no mesmo dia e horário.

Fonte: Gazetaweb