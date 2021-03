CRB bate o Sport por 2 a 0 pela Copa do Nordeste

Após a derrota na estreia para o Fortaleza, o CRB se recuperou e conquistou seus primeiros três pontos na Copa do Nordeste. No Rei Pelé, o Galo bateu o Sport por 1 a 0, dominando os pernambucanos, que vieram a campo com um time alternativo, do início ao fim. O Regatas chegou a sofrer uma pressão no final, mas conseguiu se segurar e garantir a vitória em casa. Lucão e Wesley marcaram o gols do triunfo alvirrubro.

Com este resultado, o Galo salta da vice-lanterna para a terceira colocação do Grupo A, com três pontos. Já o Leão da Ilha, que ainda não venceu na competição, segue com um ponto e ocupa a penúltima colocação do Grupo B.

Agora, o Regatas dá uma pausa no Nordestão para focar no Alagoano. Na próxima quarta (10), às 20h, o time alvirrubro receberá o estreante sensação Desportivo Aliança partida que fecha a terceira rodada do torneio. O Sport, por sua vez, voltará a campo somente no próximo sábado (13), às 20h30, enfrentando o 4 de Julho-PI ainda pela Lampions League, na Ilha do Retiro.

Fonte: Gazetaweb