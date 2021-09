CRB consegue empate de 1 a 1 contra o Vasco

A noite desta quinta-feira (16) foi cheia de emoções para o CRB. Jogando no Rei Pelé, em partida válida pela 24ª rodada da competição nacional, o Galo acabou sofrendo em uma dura partida contra o Vasco, porém encontrou o 1 a 1 na reta final. O time carioca vencia até os acréscimos do segundo tempo, quando sofreu o empate. O tento vascaíno foi marcado pelo argentino Germán Cano, enquanto Renan Bressan fez o do Regatas.

O resultado não mudou a posição regatiana no G4. O time ainda é o quarto colocado, com 41 pontos, entretanto garantiu mais uma rodada dentro do grupo dos quatro melhores. Já o Vasco decepcionou e se manteve na 10ª colocação, com 33 pontos, podendo ser ultrapassado pelo Remo, que ainda joga na rodada.

Na próxima rodada, o Vasco terá páreo duro jogando em São Januário. O clube terá um clássico nacional contra o Cruzeiro, domingo (19), às 16h. O jogo tem a possibilidade de receber público, mas o assunto ainda será debatido. Já o Galo terá um adversário que tem outras intenções: o Brasil de Pelotas. O Regatas viaja para o interior gaúcho. A partida está programada para terça (21), às 19h.

por Guilherme Magalhães – Gazetaweb