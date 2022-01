CRB, CSA e ASA já sabem quem vão enfrentar na 1ª fase da Copa do Brasil

Nesta segunda-feira (17), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil de 2022, que vai para sua 34ª edição. Representando Alagoas,CSA, CRB e ASA já sabem quem enfrentarão nesta etapa do torneio, previsto para começar no próximo domingo (23) e terminar dia 19 de outubro.

Assim, conforme o sorteio, o CSA vista o Atlético-BA, no Estádio Antônio Carneiro; o CRB encara a Portuguesa-RJ, no Luso Baresileiro, e o ASA recebe o Cuiabá-MT, no Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca.

Se o Azulão avançar, enfrenta Trem ou Paysandu; caso o CRB se classifique, pega Operário-MT ou Sampaio Corrêa. Nesta hipótese, ambos vão jogar a segunda fase na condição de mandante. E se o Gigante sair vencedor, vai encarar Lagarto ou Figueirense, fora de casa.

Para definir os duelos, a entidade esportiva baseou-se nas posições das equipes no Ranking Nacional de Clubes (RNC) mais atualizado, com 80 times divididos em oito potes com dez cada.

O CSA e o CRB ficaram no Pote B e formaram as chaves 8 e 16, mutuamente. Já o ASA ficou Pote F e na chave 10 da disputa. Das três equipes, somente os dois maiores campeões alagoanos vão disputar a classificação longe de Maceió.

Vale lembrar que esta fase inicial será decidida em jogo único com a equipe melhor ranqueada atuando fora de casa e com a vantagem de se classificar em caso de empate no tempo normal. A fase segunte segue o mesmo formato, porém com decisão nos pênaltis em caso de igualdade nos 90 minutos.

A partir da 3ª fase, haverá jogos de ida e volta, e daí por diante, serão feitos novos sorteios. O campeão garante vaga na Libertadores em 2023. Na temporada passada, o Atlético-MG faturou mais de R$ 70 milhões com o título.

por Shelton Melo – Gazetaweb