CRB decide prorrogar férias do elenco até 30 de abril

O Clube de Regatas Brasil prorrogou até o dia 30 de abril o período de férias para atletas e membros da comissão técnica devido à paralisação do futebol brasileiro por causa do novo coronavírus.

“A diretoria regatiana segue priorizando adotar medidas que contribuam no combate contra a pandemia da covid-19”, publicou o Galo.

Com a recomendação do isolamento social por partes das autoridades de saúde no Brasil e no mundo, o esporte no mundo todo ainda não tem previsão de retorno. As entidades discutem como e quando poderão retomar as atividades sem colocar em risco a saúde dos atletas e profissionais envolvidos.

