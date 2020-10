CRB derrota o Operário no Rei Pelé por 4 a 1

O CRB não tomou conhecimento do Operário-PR, aproveitou-se da fragilidade do adversário e aplicou a goleada de 4 a 1, na noite deste sábado (17), em duelo válido pela 16ª rodada da Série B do Brasileiro. Com esta vitória, o Galo quebrou a sequência de três derrotas (para Confiança, Guarani e Chapecoense – esta última em jogo atrasado da 9ª rodada) e, com um bom futebol apresentado, conquistou mais três pontos importantes na competição.

Os gols do CRB foram de Bill, no primeiro tempo, de Pablo Dyego, Diego Torres e Alisson Safira (de pênalti), esses três na segunda etapa. E após este resultado, o CRB agora é o 7º colocado, com 23 pontos; enquanto o time paranaense é o 9º lugar, tendo somado 22 pontos.

O próximo desafio do Galo na Segundona nacional será longe de casa, contra o Figueirense, na quarta-feira (21), às 16h30, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis-SC. Já o Fantasma, recebe o Cruzeiro, um dia antes, na terça-feira (20), às 21h30, no Germano Krüger, em Ponta Grossa-PR.

Fonte: Gazetaweb