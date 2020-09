CRB e América-MG empatam sem gols no Rei Pelé

CRB e América Mineiro abriram a 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro com um empate sem gols na noite dessa segunda-feira 28, no Estádio Rei Pelé, em jogo que teve como destaques os goleiros Edson Mardden e Matheus Cavichioli.

O duelo pode ter sido marcado como a partida de despedida do atacante Léo Gamalho da equipe alagoana, com uma proposta do Hatta Sport Clube, de Dubai. O Regatas ainda não comunicou oficialmente a saída do artilheiro.

Com o resultado, o América Mineiro, que não vence há três jogos, está na quarta posição, com 19 pontos, três do líder Cuiabá, mas ainda pode ser ultrapassado até o final da rodada. O CRB, por outro lado, ficou em oitavo, com 17.

TRUNCADO!

O equilíbrio foi a tona do primeiro tempo. O América teve uma leve superioridade, mas não estava em uma de suas noites mais criativas. As equipes se respeitaram muito, fazendo com que as oportunidades fossem poucas. A melhor chance do time visitante veio com Juninho. Ele recebeu na intermediária, costurou a marcação e tocou para Léo Passos. Hugo afastou bem na hora.

Marcelo Toscano e Felipe Azevedo também tentaram pelo lado do América, mas erraram o alvo. O CRB foi responder apenas no final. Luidy fez boa jogada, cortou a marcação e chutou rasteiro. A bola foi na rede pelo lado de fora. No fim, o clube mineiro reclamou muito de um pênalti não marcado de Magno Cruz em Bauermann. Árbitro mandou seguir.

JOGO DISPUTADO!

No segundo tempo, o CRB resolveu sair para o jogo e se expôs. A partida ganhou em emoção e era chance para cada lado em todo o momento. Pelo lado do CRB, Pablo Dyego exigiu uma grande defesa de Matheus Cavichioli. O América também fez Edson Mardden trabalhar, como no arremate, de perna direita, de Felipe Azevedo.

Na base do contra-ataque, o América chamou o CRB para o seu campo defensivo e optou por jogadas em velocidade para tentar surpreender. Aos 27 minutos, Ademir fez fila e rolou para Vitão. O atacante chutou colocado para fora. Na sequência, Zé Ricardo recebeu na entrada da área e fez Edson Mardden fazer outro milagre para salvar o time mandante.

Nos minutos finais, o jogo voltou a ficar truncado. O CRB, então, passou a apostar na bola parada para tentar surpreender. Na cobrança de falta de Diego Torres, Cavichioli pegou. O goleiro ainda brilhou em uma tentativa de Hugo pela direita, confirmando assim o empate por 0 a 0.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o CRB enfrenta o Avaí na sexta-feira, às 19h15, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. No sábado, às 11h, o América-MG recebe o Guarani na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

Fonte: com Futebol Interior