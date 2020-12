CRB e Cruzeiro empatam sem gols no Rei Pelé

Na noite desta terça (8), o CRB empatou sem gols com o Cruzeiro, no Rei Pelé, e fica estagnado no meio da tabela. A partida disputada em Maceió foi válida pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, o Regatas permanece na 12ª posição, com 34 pontos. Já a equipe mineira está um degrau acima, na 11ª colocação, somando 35 pontos.

Agora, o Galo se prepara para encarar um desafio duríssimo fora de casa. No próximo sábado (12), às 21h, o time regatiano enfrenta a líder Chapecoense em plena Arena Condá, no oeste catarinense. O Cabuloso continuará longe de Minas e terá mais uma jornada no Nordeste, um dia antes, na sexta-feira (11), às 21h30. O próximo desafio será contra o Vitória, no Barradão. As partidas serão válidas pela 28ª rodada da competição.

Fonte: Gazetaweb