CRB e CSA ficam no 1 a 1 no clássico pela Copa do Nordeste

Deu empate no primeiro CRB x CSA do ano, que aconteceu neste domingo (9), no Estádio Rei Pelé. O “Clássico das Multidões”, como é carinhosamente conhecido, foi decisivo para ambas as equipes e terminou em 1×1. Para o CRB valia a permanência da breve invencibilidade, e para o CSA era motivo para afastar a crise que se instaurou no Azulão, após a eliminação relâmpago na Copa do Brasil, contra o Vitória-ES.

Os gols do jogo foram marcados por Richard Franco, aos 27 minutos da primeira etapa, para o CSA, numa bela jogada de Allano e Yago pelo lado esquerdo. Já o gol de empate do Galo veio no final do segundo tempo, com Rafael Languine, após um bate e rebate na área do time azulino.

O próximo compromisso do CRB é no clássico contra o ASA, nesta quarta-feira (12), às 20h, pela terceira rodada do Alagoano 2020, no Rei Pelé. Já o CSA, encara o CSE nesta quinta (13), às 20h, no Estádio Rei Pelé.

por Luiz Antônio Caldas/Gazetaweb