CRB e CSA ficam no empate sem gols, no Estádio Rei Pelé

Em um Clássico das Multidões fraco e sem emoção alguma, válido pela Série B do Brasileiro, CRB e CSA ficaram apenas no empate sem gols, na noite deste sábado (2), no Estádio Rei Pelé. A partida, válida pelo returno da competição, foi disputada pela 28ª rodada e teve a presença apenas da torcida regatiana, por ser o time o mandante do jogo.

Com esta vitória, o Galo é o 5º colocado, com 48 pontos. E o Azulão ocupa agora a 6ª posição, somando 42 pontos. Mas o time azulino poderá ser ultrapassado pelo Vasco, que joga ainda neste domingo (3).

Na próxima rodada, a 29ª, o CRB vai voltar a campo na sexta-feira (8), contra o Botafogo-RJ, no Engenhão, às 19 horas. Quanto ao Azulão, vai receber o Brusque, no Rei Pelé, no sábado (9), às 21 horas.

por Fernanda Medeiros, Guilherme Magalhães e Rafael Reis – Gazetaweb