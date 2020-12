CRB e CSA protagonizam um Clássico sem gols: 0 a 0

No quinto Clássico das Multidões do ano, CRB e CSA empataram sem gols na noite desta terça-feira (1º), no Rei Pelé. O duelo foi válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Esta foi a segunda partida entre regatianos e azulinos que termina em igualdade no marcador em 2020.

Com este resultado, os alagoanos saem em desvantagem na briga pelo G-4. O Regatas se mantém na 11ª posição, com 33 pontos, a sete da zona de acesso. Já o time marujo perdeu a oportunidade de entrar no grupo dos quatro primeiros e soma 38 pontos, a dois do quarto colocado Juventude, na 6ª colocação.

Agora, o Galo se prepara para encarar o Sampaio Corrêa no Castelão, em São Luís. O duelo será no próximo sábado (5), às 19h. O Azulão segue em Maceió e receberá o América-MG na mesma data, às 18h30, no Rei Pelé. As partidas são válidas pela 26ª rodada da Série B.

Fonte: Gazetaweb