CRB e CSE empatam em 1 a 1 no Rei Pelé pelo Alagoano

Na noite desta quarta (21), CRB e CSE se enfrentaram no Rei Pelé em um duelo entre dois dos quatro melhores na tabela do Campeonato Alagoano. O jogo entre regatianos e tricolores foi marcado pelo equilíbrio e chegou ao apito final com um empate em 1 a 1. A partida marcou o fechamento da sétima rodada da competição.

Calyson marcou o gol do Galo e Alan James anotou o tento do Tricolorido. Assim, com este resultado, o Galo segue invicto, chega aos 13 pontos e continua na liderança. Já o Tricolorido, com 9 pontos, também continua na quarta colocação da competição, fechando o G-4.

Horas antes da partida, o time alvirrubro teve duas baixas de última hora. O goleiro Edson Mardden e o lateral esquerdo Guilherme Romão testaram positivo para Covid-19. Os jogadores foram, imediatamente, conduzidos para o tratamento e o isolamento. Hugo foi escalado no lugar de Romão, que estava cotado para entrar na equipe titular.

Agora, o Galo se prepara para repor a tabela na competição. Em rodada atrasada da quarta rodada, os regatianos irão até a Zona da Mata neste domingo (25) para encarar o Murici no José Gomes da Costa, às 16h. Se vencer o Verdão, o Regatas irá garantir a sua classificação antecipada para às semifinais.

O Tricolorido, por sua vez, terá um bom descanso antes de entrar em campo novamente pelo Alagoano. Os tricolores também enfrentam o Murici, porém, pela oitava e penúltima rodada da primeira fase. A partida acontecerá no dia 29 (quinta), às 16h, no Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios.

