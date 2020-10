CRB é derrotado pela Chapecoense: 1 a 0

CRB e Chapecoense se enfrentaram pela primeira vez na história na noite desta quarta (14). A vitória ficou para o lado alviverde, que, no Rei Pelé, venceu o Galo por 1 a 0. No duelo atrasado, válido pela 9ª rodada desta Série B, Anselmo Ramon marcou o gol da vitória da Chape.

Com este resultado, o time regatiano ocupa agora a 11ª posição, com os mesmos 20 pontos. Já o Verdão do Oeste, agora com 29 pontos, ocupa a vice-liderança do campeonato.

A próxima partida do Galo também será em Maceió. Neste sábado (17), às 18h30, o time alvirrubro recebe o Operário no Rei Pelé, pela 16ª rodada da segundona. Já a Chape, também em casa, encara o Vitória, na Arena Condá pela mesma rodada, neste sábado (17), às 16h.

Fonte: GE