CRB é derrotado pela Chapecoense e se aproxima do Z-4: 3 a 2

Neste sábado (12), o CRB visitou a Chapecoense e saiu da Arena Condá com a derrota por 3 a 2. Com isso, o Galo acumula a sexta partida seguida sem vitórias nesta Série B e se aproxima do Z-4. Os gols da Chape foram marcados por Mike e Anselmo Ramon. Wesley e Lucão anotaram os tentos do Galo. A partida foi válida pela 28ª rodada da competição.

Com este resultado, a equipe regatiana agora ocupa a 13ª posição, com 34 pontos, a apenas cinco da zona de rebaixamento. Já o Verdão do Oeste segue na liderança, somando agora 57 pontos, a 4 do vice-líder América-MG e a 13 do CSA, o primeiro fora do G-4.

As equipes irão encarar os seus próximos adversários jogando sob os seus domínios. O Galo receberá o Paraná na próxima quinta (17), às 21h30, no Rei Pelé. Um dia antes, quarta (16), às 19h15, a Chape enfrentará o Náutico em mais uma jornada na Arena Condá. As partidas serão válidas pela 29ª rodada da Série B.

Fonte: Gazetaweb