CRB é goleado pelo Bahia e se despede da Copa do Nordeste

Do céu ao inferno! Depois da euforia pela classificação na Copa do Brasil, no meio da semana, ao eliminar o Paysandu-PA e chegar à 3ª fase, o CRB caiu de forma desastrosa na Copa do Nordeste. Foi eliminado pelo Bahia, neste sábado (17), após sofrer a goleada impiedosa, por 4 a 0, em jogo pelas quartas de final da competição. O confronto da tarde deste sábado (17) foi disputado no estádio Pituaçu, em Salvado-BA.

Os gols do Bahia, classificado para as semifinais da competição regional, foram de Matheus Bahia e Thaciano, no primeiro tempo, e de Gilberto e Rossi, na segunda etapa. Assim, o Esquadrão de Aço vai enfrentar o Fortaleza, que venceu o CSA, também neste sábado, por 2 a 1. E o Galo, que foi dominado do início ao fim do jogo, com esta derrota deu adeus à competição.

O CRB já volta a campo na próxima quarta-feira (21), às 20 horas, para enfrentar o CSE, mas em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Alagoano. E o Bahia, com seu time alternativo (sub-23), já joga neste domingo (18), pelo Baiano, contra o Bahia de Feira, às 16 horas, no Pituaçu. Detalhe, tanto CRB como Bahia esperam o sorteio de seus respectivos jogos da próxima fase, a terceira, da Copa do Brasil.

Fonte: Gazetaweb