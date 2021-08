CRB é o único mandante invicto na Série B do Brasileirão

Em um campeonato de pontos corridos tão grande como a Série B são normais algumas derrotas dentro de casa, principalmente no percurso de 19 partidas em uma temporada. Apesar disso, o CRB tornou-se, nessa última rodada, a única equipe, entre as 20 participantes, que não sabe o que é perder nos seus domínios. Como mandante, já foram dez partidas, com cinco vitórias e cinco empates.

O clube alagoano dividia a honraria com o Coritiba, atual líder da Segundona, mas como a equipe paranaense foi derrotada na última rodada, dentro do Couto Pereira, o título de mandante imbatível ficou apenas com o Galo, que empatou em casa com o Cruzeiro. Apesar de ser apenas o quinto melhor mandante, a invencibilidade no Rei Pelé justifica a atual 3ª posição da equipe na Série B.

Dos 37 pontos do time regatiano, 20 deles foram conquistados em casa e 17 como visitante. A diferença das campanhas é que o Galo conseguiu três empates a mais do que quando joga fora.

No Estádio Rei Pelé (sem contar a partida contra o CSA, onde foi visitante), o Regatas soma 66,6% de aproveitamento, que seriam suficientes para o clube estar na liderança da Segundona, já que o líder possui, no total, 61%. Botafogo, Vasco e Goiás são os únicos que fizeram mais pontos que o CRB, como mandantes.

Se levarmos em consideração os 40 clubes que juntos disputam as Séries A e B do Campeonato Brasileiro, apenas um outro time ainda não perdeu como mandante: o Fortaleza, atual 3º colocado da primeira divisão e que enfrentou o CRB recentemente, na Copa do Brasil.

A última derrota do Galo como mandante, na Série B, aconteceu no dia 17 de dezembro de 2020, contra o Paraná, ainda na Segundona da temporada passada. Na atual Segunda Divisão nacional, o Galo ainda tem mais nove partidas dentro do Rei Pelé, porém, os matemáticos trabalham com 64 pontos para o acesso garantido.

por Guilherme Magalhães Nobre – Gazetaweb