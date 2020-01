CRB se classifica para a terceira fase da Copinha

Após empate por 1 a 1 no tempo normal, o CRB venceu o Fluminense por 6 a 5 nos pênaltis e se classificou para a terceira fase da Copa São Paulo, na noite deste sábado (11). O Tricolor abriu o placar com gol de Jefferson, e os alagoanos empataram com um golaço de falta de Ruan. O adversário será o Taboão da Serra, equipe que já enfrentou na primeira fase.

O domínio da posse de bola por parte do Flu ajudou a equipe comandada por Eduardo Oliveira sair na frente. A equipe das Laranjeiras abriu o placar no fim do primeiro tempo, quando Jefferson aproveitou lindo cruzamento de Martinelli nas costas da zaga do CRB e cabeceou com força, no chão, sem chances para o goleiro Pedro Henrique.

Apesar da boa atuação do Flu, os alagoanos se mostravam bem postados no campo defensivo na primeira etapa, motivo pelo qual ainda não haviam sido vazados na Copinha. O time, entretanto, agrediu pouco, sem exigir muito do goleiro Marcelo, um dos destaques tricolores na competição.

No segundo tempo, com três mudanças, o CRB melhorou no jogo, passou a atacar mais e ocupar o setor ofensivo. Em linda enfiada de Esquerdinha, aos 9, Dion foi derrubado por Dênis na entrada da área. Na cobrança, Ruan cobrou com perfeição, no ângulo, e igualou o placar.

O Tricolor, então, voltou a controlar as ações, com os alagoanos preenchendo bem o campo defensivo. O time criou muitas chances, mas pecou na falta de pontaria. Nem mesmo as entradas de John Kennedy, Yago e Caio Vitor modificaram o panorama.

Nas penalidades, as duas equipes foram perfeitas nas cinco cobranças iniciais. Na primeira das alternadas, o zagueiro Dênis parou no goleiro Pedro Henrique. Na sequência, foi a vez de Marcelo parar Gabriel e voltar a empatar o placar. Na sétima cobrança, Yago, filho do meia Iranildo, isolou a bola. Aí, Netto bateu forte no meio para colocar o CRB na terceira fase da Copinha

Fonte: UOL