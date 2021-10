CRB elimina o River na Pré-Copa do Nordeste: 2 a 1

Acabou a zica do CRB no Estádio Rei Pelé. Após sete partidas sem ganhar, o Regatas venceu o River do Piauí na noite desta quinta (21), pelo placar de 2 a 1. O resultado foi suficiente para classificar os alagoanos para a 3ª fase da Copa do Nordeste, a última antes da fase de grupos. Os gols foram marcados pelo jovem Emerson Negueba (2x), enquanto Nilo fez para o Galo Carijó.

Após a importante vitória, o Galo de Campina terá mais um adversário tradicional pela frente. Trata-se do Moto Club, que se classificou após eliminar o América de Natal, nas penalidades máximas. A partida ainda não tem data definida.

Agora o foco regatiano é na Série B, já que na próxima terça (26) o clube encara o líder Coritiba, às 19 horas, também no Estádio Rei Pelé. Por sua vez, o River se despediu da temporada 2021 e só volta a campo no Estadual de 2022.

por Guilherme Magalhães, Shelton Melo e Raphael Alves – Gazetaweb