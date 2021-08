CRB empata com o Vitória, em Salvador, e perde chance de assumir a liderança da Série B

O CRB decepcionou seu torcedor na tarde deste domingo (15). Em duelo válido pela 18ª rodada da Série B 2021, a equipe regatiana empatou por 1 a 1 com o Vitória, no Barradão. Assim, perdeu a chance de assumir a liderança da competição, uma vez que o Coritiba tinha perdido seu jogo para o CSA. Júnior Brandão, na etapa inicial, e Marcinho, no 2º tempo, marcaram os gols da partida.

Com o resultado, o Galo chegou aos 32 pontos e permaneceu na vice-liderança. Por sua vez, o Leão da Barra ainda se encontra na zona de rebaixamento com 15. O próximo compromisso das duas equipes acontece nesta quarta-feira (18), pela 19ª rodada, em horários distintos. Assim, o Leão da Barra visita o Vila Nova, no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), às 19h. Por seu turno, o Clube de Regatas Brasil entra em campo às 21h30, contra o Operário, no Rei Pelé, em Maceió.

por Shelton Melo – Gazetaweb