CRB empata fora de casa com o Náutico, pela Série B

O CRB visitou o Náutico, na noite deste sábado (15), no estádio dos Aflitos, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em um jogo de muitas oportunidades de gols, incluindo três bolas na trave, o Timbu saiu na frente com o zagueiro Camutanga, mas cedeu o empate ao Galo. O artilheiro Léo Gamalho fez pelo time alagoano.

O próximo desafio do Galo é contra a equipe do Brasil de Pelotas, na próxima terça-feira, às 21h30, no Estádio Rei Pelé. Já o Timbu, viajará para Salvador onde encara a equipe do Vitória, na quarta-feira, também às 21h30.

Fonte: Gazetaweb