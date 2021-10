CRB empata por 1 a 1 com o líder Coritiba e fica mais uma rodada fora do G-4

A noite desta terça (26) foi indigesta para a torcida do CRB no Rei Pelé. Em um confronto direto contra o líder Coritiba, o clube regatiano acabou ficando apenas no empate pelo placar de 1 a 1. A partida foi válida pela 32ª rodada da Série B e o resultado impediu o Galo de ingressar no G-4 da competição. Com gols na bola aérea, Gum marcou para o Regatas, enquanto Igor Paixão fez o do Coxa.

Com o resultado o CRB não pode entrar no G-4 da Série B. O clube estaciona nos 51 pontos, ainda no quinto lugar. Por sua vez, o Coxa tem que ficar ligado, pois chegou aos 58 pontos e pode perder sua liderança para o Botafogo, que encara o Goiás.

O próximo compromisso regatiano será por outra competição: a Copa do Nordeste. O clube jogará no próximo sábado (3), às 15h30, contra o Moto Club. A partida acontece em São Luís, no Maranhão, com palco no Estádio Nhozinho Santos. Já o Coxa terá o resto da semana livre, pois só entra em campo no dia 3 de novembro. O clube encara um adversário local, o Operário, às 18h30, no Couto Pereira.

por Guilherme Magalhães, Shelton Melo e Raphael Alves – Gazetaweb