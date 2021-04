CRB empate com o Salgueiro pela Copa do Nordeste: 1 a 1

O encontro entre campeões alagoano e pernambucano terminou em igualdade. Dois golaços pintaram o 1 a 1 entre Salgueiro e CRB no Cornélio de Barros pela sétima rodada da Copa do Nordeste. Ewandro botou o Galo na frente, mas os regatianos comemoraram demais e viram Ciel, ídolo do ASA, chutar direto para o gol na saída de bola e ser feliz.

O Regatas poderia até voltar para Maceió com a classificação antecipada para o mata-mata em caso de vitória, mas vacilou e saiu com mais um pontinho. Assim, o alvirrubro se mantém na vice-liderança no Grupo A, com 12 pontos. O Salgueiro, por sua vez, é o sexto colocado do Grupo B, com oito pontos, ainda com chances de avançar.

Agora, as equipes se preparam para encarar desafios nos seus Estaduais. Na quarta (7), o Galo vai até Olho d’Água das Flores para enfrentar o CEO no Edson Matias, às 20h, pela sexta rodada do Alagoano. Já o Salgueiro recebe o Náutico no mesmo dia e horário no Salgueirão pela quinta rodada do Pernambucano.

Fonte: Gazetaweb